У российских школьников ухудшились результаты ЕГЭ по русскому языку

20.06.2025 | 13:15

В России снизился средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку - школьники набирали примерно 60,7 балла. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Рособрнадзора.

По данным ведомства, из почти 638 тысяч сдававших экзамен выпускников более половины - 337 тысяч человек - набрали более 60 баллов. При этом средний балл составил 60,7, что ниже показателей прошлых лет. Так, в 2024 году средний балл по русскому языку составлял 63,88, а в 2023-м - 68,43.

В Рособрнадзоре такой показатель назвали объективной и реалистичной картиной, которая связана с усложнением заданий. В частности, речь идет об изменении условий написания сочинений. Если раньше экзаменуемые могли воспользоваться «домашними заготовками» при написании сочинения и по предельно обобщенной проблематике воспроизвести одну из лучших репетиторских работ о семейных ценностях, природе или Великой Отечественной войне, то теперь в задании давалась четкая формулировка темы.

«С задачей самостоятельно написать грамотное сочинение в 150 слов на экзамене [по новым правилам] справились не все выпускники 11-го класса», - обозначили в ведомстве.

При этом, как следует из предварительных итогов экзамена, участники ЕГЭ стали лучше справляться с заданиями, связанными с пунктуацией, а также с лексикой и фразеологией.

Ранее были раскрыты результаты проверки части про специальную военную операцию на Украине в ЕГЭ по истории. В частности, в экзаменационных заданиях был замечен вопрос о награжденной званием Героя России посмертно за участие в боях против Вооруженных сил Украины Ольге Качуре с позывным Корса.