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В России предложили отключать бездетным парам интернет на ночь

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Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил отключать ночью интернет молодым семьям без детей. Об этой инициативе он поговорил с изданием «Абзац».

«Интернет стал новой формой зависимости, которая разъедает основы семьи. Молодые люди, вместо того чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы», - заявил Иванов. При этом интернет-зависимость депутат назвал угрозой демографической безопасности страны.

Иванов уточнил, что предлагает вводить не полный запрет для молодых пар, а ограничение в ночные часы, например, с 23:00 до 02:00.

«Участковые и семейные психологи могли бы помогать парам, объясняя важность живого общения и осознанного подхода к созданию семьи. Мы не призываем к тотальному контролю, но если молодые люди проводят ночи в телефонах, вместо того чтобы уделять внимание друг другу, то это путь в никуда», - также добавил депутат.

Ранее Иванов заявил, что православным христианам следует с осторожностью относиться к использованию изображений черепов, скелетов, символов смерти и зомби на одежде, аксессуарах и предметах повседневного пользования. До этого депутат предложил запретить продажу конопляного чая.

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Источник — lenta.ru
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