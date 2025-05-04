Россиянам пообещали «необычные явления» летом

04.05.2025 | 09:42

Летом в России участятся «необычные погодные явления». Об этом Национальной службе новостей рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозам синоптика, лето в 2025 году не обойдется без резких перепадов температур, сильных ливней и скачков атмосферного давления.

Такую изменчивость процессов Шувалов объясняет климатическим кризисом. Как предполагает метеоролог, этим летом россияне не раз застанут ненастную погоду.

«Я думаю, что летом мы услышим не один и не два анонса необычных погодных явлений», - пообещал он.

Предстоящие майские праздники окажутся снежными для регионов Сибири, Урала и северо-запада страны. Небольшой снег прогнозируется в Ненецком автономном округе, Мурманской области и в Республике Коми. Также мокрый снег пройдет в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.