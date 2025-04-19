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В стране и мире

В России вырос один штраф

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В России с 18 апреля вырос штраф за проход через железнодорожные пути на красный свет, следует из обновленной статьи Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно нововведениям, размер штрафа за переход при запрещающем сигнале светофора составит 500 рублей.

При этом закон предусматривает взыскания и за другие нарушения на железной дороге. Так, с 18 апреля в России также вырос штраф за повреждение ограждений вдоль путей. Для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области он составит от 3 до 5 тысяч рублей, а для остальных регионов — 1-3 тысячи рублей.

Кроме того, за нарушение правил проезда гужевым транспортом, а также выпаса скота близ железнодорожных путей увеличили штрафы — для граждан со 100 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц — до 3–5 тысяч рублей (ранее его размер также был в 10 раз меньше — 100-300 рублей), и 30–50 тысяч рублей — для юридических лиц.

Как пишет «Коммерсантъ», необходимость изменений в Госдуме объясняли тем, что штрафы не пересматривались с 2007 года. При этом согласно пояснительной записке к закону, в 2024 году случаи травм россиян на объектах железнодорожного транспорта увеличились.

В 2023 году Госдума в пять раз повысила сумму штрафа за переход железной дороги в неположенном месте — со 100 до 500 рублей.

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Источник — lenta.ru
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