Уборщица месяцами травила коллегу чистящим средством

01.04.2025 | 15:54

В Польше арестовали женщину, которая несколько месяцев травила коллегу токсинами «из чистой злобы». Об этом пишет Oddity Central.

51-летняя жительница Варшавы, работающая в клининговом сервисе, обратилась в больницу с жалобами на боль в животе, которая продолжалась несколько месяцев. Она думала, что недомогание вызвано стрессом и переутомлением на работе. Однако обследование выявило у женщины повреждение внутренних органов токсичными веществами.

После этого полька вспомнила, что у чая, который она пила на работе по утрам, в последнее время был странный привкус. Она заподозрила, что химикаты ей в чай мог подливать кто-то из офиса. Женщина установила скрытую камеру на рабочем месте и вскоре засняла, как 56-летняя уборщица офиса распыляла чистящее средство над ее чашкой с чаем.

Пострадавшая сделала несколько видеозаписей, а потом передала ролики в полицию. Вместе со злоумышленницей арестовали 68-летнюю женщину, с которой уборщица беседовала по телефону, пока портила напитки пострадавшей. Вторая задержанная призналась, что знала о действиях подруги.

Полиция пока не раскрыла мотивы преступницы, однако польские СМИ утверждают, что она действовала «из чистой злобы», потому что пострадавшая занимала более высокую должность.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сотрудница ткацкой фабрики отравила коллегу. Конфликт между ними возник из-за повышения пострадавшей.