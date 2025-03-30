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В стране и мире

Популярным профессиям предрекли сокращение в России в 2025 году

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Международный HR-эксперт Зулия Лоикова предрекла популярным профессиям сокращение в России в 2025 году. Ее комментарий по данному вопросу приводит радио Sputnik.

По словам Лоиковой, подобные изменения могут коснуться пиарщиков, маркетологов, сотрудников банков и страховых фирм, а также IT-специалистов.

«В IT-секторе после бурного роста с 2019 по 2022 год некоторые компании сейчас пересматривают свои стратегии, сокращают избыточный набранный штат», - отметила она.

В свою очередь, в стране наблюдается дефицит курьеров, кассиров, грузчиков и педагогов, заявила эксперт. Также в данный список попали водители, уборщики, дворники и строители.

Ранее в марте экономист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин предсказал дефицит некоторых рабочих профессий.

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Источник — lenta.ru
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