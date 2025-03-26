В России начнут вести учет нуждающихся в улучшении жилищных условий

26.03.2025 | 14:36

В России создадут единый цифровой реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в кабмине.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что сейчас учет граждан, которые получают поддержку государства в улучшении жилищных условий, ведется обособленно, в зависимости от предоставляемой поддержки и уровня органов власти. Из-за отсутствия общего реестра существует риск дублирования учета мер.

«При этом в случае необходимости уточнить ту или иную информацию государственным и муниципальным органам проблематично - в силу наличия множества реестров», - добавил эксперт.

По его словам, единый реестр ускорит получение социальной помощи.

По предварительной оценке, более двух миллионов россиян нуждаются в улучшении жилищных условий. В том числе это молодые семьи, ветераны, граждане с инвалидностью и другие группы населения.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что у большинства россиян нет возможности купить квартиру.