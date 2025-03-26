На ключевых автомагистралях модернизировали мобильную сеть

26.03.2025 | 16:28

«МегаФон» завершил очередной этап модернизации своей сети на федеральных автотрассах. Оператор ввел в эксплуатацию более 200 базовых станций на магистралях М-11 «Нева», М-12 «Восток» и М-4 «Дон». Это обеспечило полное LTE-покрытие для «Невы» и участка М-12 от Москвы до Казани, и более 90% трассы «Дон» теперь охватывает связь 4G, что особенно актуально в преддверии летнего сезона.

На М-12 «Восток» - самой длинной платной дороге страны - инженеры оператора запустили более 140 базовых станций, которые отвечают за надежную голосовую связь и скоростную передачу данных на завершенном участке Москва - Казань. В результате 4G работает на всем протяжении маршрута и средняя скорость передачи данных составляет 30 Мбит/с.

Открытие Северного обхода Твери помогло автомобилистам сократить время проезда между Москвой и Санкт-Петербургом до 6-7 часов. Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения между 2 столицами, «МегаФон» первым обеспечил бесшовное покрытие 4G-сигналом магистрали «Нева» еще 4 года назад, а в конце прошлой осени запустил сеть на Северном обходе. Введенные в эксплуатацию новые объекты связи предоставили автолюбителям устойчивое интернет-соединение на скорости до 45 Мбит/с на всем протяжении обновленной М-11.

К летнему сезону «МегаФон» существенно расширил покрытие сети 4G вдоль магистрали М-4 «Дон», и сейчас LTE доступно на 90% всей трассы. Строительство инфраструктуры связи на участках Дальнего западного обхода Краснодара и на Аксайском обходе обеспечивает туристам, отправившимся на курорты Крыма и Кубани, возможность оставаться всегда на связи и передвигаться с большим комфортом.

Проведенные работы позволяют путешественникам пользоваться в дороге популярными сервисами навигации, бронирования, общаться в мессенджерах, смотреть видео и слушать музыку в таком же качестве, как в городе.

Основной прирост (53%) пользователей мобильного интернета на федеральных дорогах обеспечили мужчины. Больше всего новых любителей поездок оказалось в возрастной категории 46-55 лет (+25% пользователей и +41% трафика). На втором месте - группа 36-45 лет с приростом на 24% по количеству пользователей и на 42% по объему мегабайт. Также существенно выросла доля абонентов 26-35 лет (+21% пользователей и +37% трафика).

Ожидается, что уже через 5 лет число туристических поездок на автотранспорте возрастет в 2 раза. Это автоматически приведет к кратному увеличению потребления интернет-трафика.

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