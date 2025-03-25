Сообщения о планах изъять вклады россиян в рамках «большой приватизации» оказались фейком

25.03.2025 | 15:55

Распространившаяся в сети информация об изъятии сбережений на вкладах россиян оказалась фейком. Его авторы исказили заявление главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина о «большой приватизации».

В Telegram-каналах публиковались сообщения о том, что 55 триллионов рублей, которые россияне хранят на вкладах, могут быть изъяты в рамках «большой приватизации». Такое заявление якобы сделал Шохин.

Авторы фейка исказили слова и взяли только часть цитаты главы РСПП. Он рассматривал сценарий снижения процентных ставок и анализировал поведение людей и привлекательность инвестиций. Он указал, что права собственников должны быть надежно гарантированы от оспаривания государством итогов сделок.

«У нас сейчас 55 триллионов рублей на вкладах. Куда эти деньги должны пойти? На рынок? Допустим, сейчас доходность по вкладам снизится. Интерес, может быть, к вкладам будет ниже, и люди начнут искать. И искать что?» - порассуждал глава РСПП. Шохин говорит о добровольном распоряжении людей своими деньгами, а не о давлении со стороны государства. Речи об изъятии вкладов тем более не идет.

Фейки о планах заморозить вклады россиян активно циркулировали и раньше. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина называла подобные сообщения бессмыслицей. «Наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно. Нас действительно как-то пугают этим, говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам (...). Ну вот в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются», - подчеркнула Набиуллина. На слухи отреагировал и глава ВТБ Андрей Костин. «Я считаю, что это чушь», - сказал он, отвечая на вопрос о возможной заморозке банковских вкладов населения. Он добавил, что не видит для этого никаких оснований. Топ-менеджер отметил, что тема, в которой нет экономического смысла, «мусолится» уже несколько месяцев.

Сообщение о планах изъять у россиян деньги на вкладах не получило широкого распространения в российских СМИ.

Данные об изъятии средств с вкладов граждан оказались фейком и искажением цитаты главы РСПП Александра Шохина, который лишь рассматривал сценарий снижения процентных ставок и анализировал поведение людей в сложившейся ситуации. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее называла данные о заморозке вкладов бессмыслицей, с ней соглашались и другие эксперты.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».