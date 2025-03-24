В регионе России беременным школьницам начнут платить до 100 тысяч рублей

24.03.2025 | 12:59

В Орловской области власти выплатят школьницам до 100 тысяч рублей за беременность и роды. Соответствующий указ подписал губернатор российского региона Андрей Клычков, он опубликован на официальном сайте области.

Документ вносит изменения в указ от декабря 2024 года, согласно которому выплаты в размере до 100 тысяч рублей предоставлялись только студенткам очного отделения колледжей и вузов.

Выплата после постановки на учет беременной полагается в случае «обучения по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования».

Действие соответствующей программы продлится до 2027 года.

Ранее в Ульяновской области беременным студенткам решили платить по 200 тысяч рублей с 2025 года. Воспользоваться мерой смогут студентки вузов и ссузов, проживающие на территории региона не менее одного года до поступления в образовательную организацию и имеющие срок беременности не менее 22 недель.