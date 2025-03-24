Названы помогающие выглядеть моложе фрукты

24.03.2025 | 13:01

Дыни, апельсины и другие фрукты с высоким содержанием воды помогают выглядеть и чувствовать себя моложе, уверен терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании Амир Хан. Его мнение приводит Daily Mirror.

Главной ошибкой в уходе за собой Хан назвал недостаток воды. По его словам обезвоживание сразу отражается на внешности: кожа становится сухой, а морщины - более заметными. Также врач указал, что нехватка жидкости плохо влияет на здоровье суставов, пищеварение и уровень энергии, необходимый, чтобы чувствовать себя молодым.

«Поэтому пейте много воды и ешьте фрукты, такие как дыня и апельсины. Они помогут поддерживать водный баланс», - считает терапевт.

Специалист также предупредил, что кожа теряет эластичность и быстрее стареет из-за продолжительного воздействия смартфонов, телевизоров и компьютеров. Он пояснил, что все эти гаджеты излучают синий свет, который разрушает коллаген, поддерживающий молодость кожи.

Хан добавил, что внешности также вредит сидячий образ жизни. По его словам, без движения кровь застаивается, кожа приобретает сероватый оттенок, а тело становится дряблым из-за потери мышц.

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