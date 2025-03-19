В России предложили ввести минимальные цены на специи

19.03.2025 | 13:56

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) попросил правительство ужесточить контроль за оборотом специй и приправ, в том числе ввести минимальные розничные цены на такую продукцию, как с алкоголем и табачной продукцией.

Об этом со ссылкой на письмо организации в адрес премьера Михаила Мишустина сообщает «Коммерсантъ».

В качестве другой меры союз предложил включить приправы и специи в список продукции, подлежащей усиленному контролю качества. В него, в частности, входят молочная продукция и детское питание. Поводом для обращения стало наблюдаемое снижение качества товара.

Год назад исследование в лабораториях показывало, что пороговые показатели КМАФАнМ (в том числе говорит о наличии в продуктах канцерогенов, мутагенов, токсичных веществ) были превышены лишь в нескольких образцах. Последние проверки говорят, что не проходит по нормативам уже половина всех специй и приправ.

Например, в «Приправе для шашлыка» под товарным знаком «Приправыч» и «Приправе универсальной» («Спайс мастер») допустимые показатели КМАФАнМ превышены в 40 раз. Глава НСЗПП в комментарии изданию уточнил, что минимальные цены предлагается ввести только для продукции экономсегмента. Ведь если перец или паприка продаются дешевле 500 рублей за килограмм, то речь может идти только о суррогате.

Исполнительный директор «Айдиго» (крупный российский производитель пряностей) Руслан Бабицын признал, что регулирование контрафакта на рынке, по сути, отсутствует, проследить качество сырья у поставщиков сложно. Он признал, что минимальные цены могут привести к заметному подорожанию продукции, но усомнился, что мера скажется на продажах.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года объемы ввоза специй и пряностей из Казахстана в Россию увеличились в 10 раз, до 7,3 тысячи тонн.