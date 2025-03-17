Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мар 2025|18:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Названы возможные сроки введения в России четырехдневной рабочей недели

Печать
Telegram

Ввести четырехдневную рабочую неделю в России маловероятно в следующие семь лет. Возможные сроки изменений назвала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее цитирует «Газета.Ru».

По словам депутата, в текущих реалиях четырехдневную рабочую неделю «очень сложно себе представить». Состояние экономики и дефицит рабочих рук не позволяют задуматься о такой перспективе еще долгое время.

«Со временем это все реально и возможно. Почему нет? У нас происходит роботизация, цифровизация всех процессов, автоматизация производства. Но [это возможно] пока не сейчас, объективно не в ближайшей перспективе. Я могу сказать, что точно не в ближайшие семь лет», - пояснила Бессараб.

В ноябре 2024 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил устроить эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Такую возможность могут предоставить двум категориям россиян - одному из родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям. Уровень дохода должен быть сохранен, но при этом работодатель сможет по согласованию увеличить им рабочий день до девяти часов, добавил депутат.

Как показал опрос медиахолдинга Rambler&Co, 45 процентов респондентов оценивают перспективу четырехдневки положительно и давно ее ждут. Однако 27 процентов отрицают такую возможность и считают, что это негативно скажется на экономике, а 21 процент уверены, что вопрос надо ставить не про количество дней, а про количество часов работы в них. Еще семь процентов участников опроса сохраняют нейтральную позицию.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте