Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 мар 2025|12:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России увидели низкие цены на яйца

Печать
Telegram

Росптицесоюз обратился в Минсельхоз, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проанализировать снижение закупочных цен на птицеводческую продукцию на тендерах у торговых сетей, произошедшее на фоне вступления в силу правительственного запрета на выплату ретейлерам вознаграждения за покупку у поставщиков определенного количества яиц. Об этом пишет РБК.

Раньше в список таких социально значимых продуктов входили мясо кур, молоко, хлеб и хлебобулочные изделия, а с февраля в него добавили яйца и сливочное масло, напоминает издание.

Как уточнили представители отрасли, ситуация обернулась для птицеводов отрицательной рентабельностью продаж, наблюдающейся на фоне того, что в закупке цены оказываются низкими, а те, что видят покупатели в магазинах, не падают.

«Птицеводы всегда обеспечивали выполнение взятых обязательств, но чтобы мы их выполняли, нужна соответствующая цена на наш продукт», - отметила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, снижения производства в отрасли не допустят, но при этом настаивают, что, если сети «берут яйцо по 60-70 рублей», то и продавать должны «дешево».

В Минсельхозе при этом указали, что доля яиц, которую торговые сети закупают на тендерах, сейчас незначительна. По данным ведомства, яйца первой категории у производителей в среднем стоят 76,7 рубля за десяток, второй категории - 66 рублей. За год они подешевели на 12,7 и 16,8 процента соответственно. В то же время в рознице их средняя цена составляет 113 рублей за 10 штук. Существенную часть яиц нынешняя розница закупает по долгосрочным контрактам, а вознаграждение сетям в цене продукта не учитывалось, уточнили, в свою очередь, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Ранее стало известно, что оптовые цены на яйца в ЕС выросли на 12 процентов до максимального с 2012 года уровня. Это произошло по причине вспышки птичьего гриппа и снижения производства, связанного с борьбой против изменения климата.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте