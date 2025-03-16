В России увидели низкие цены на яйца

16.03.2025 | 11:34

Росптицесоюз обратился в Минсельхоз, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проанализировать снижение закупочных цен на птицеводческую продукцию на тендерах у торговых сетей, произошедшее на фоне вступления в силу правительственного запрета на выплату ретейлерам вознаграждения за покупку у поставщиков определенного количества яиц. Об этом пишет РБК.

Раньше в список таких социально значимых продуктов входили мясо кур, молоко, хлеб и хлебобулочные изделия, а с февраля в него добавили яйца и сливочное масло, напоминает издание.

Как уточнили представители отрасли, ситуация обернулась для птицеводов отрицательной рентабельностью продаж, наблюдающейся на фоне того, что в закупке цены оказываются низкими, а те, что видят покупатели в магазинах, не падают.

«Птицеводы всегда обеспечивали выполнение взятых обязательств, но чтобы мы их выполняли, нужна соответствующая цена на наш продукт», - отметила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, снижения производства в отрасли не допустят, но при этом настаивают, что, если сети «берут яйцо по 60-70 рублей», то и продавать должны «дешево».

В Минсельхозе при этом указали, что доля яиц, которую торговые сети закупают на тендерах, сейчас незначительна. По данным ведомства, яйца первой категории у производителей в среднем стоят 76,7 рубля за десяток, второй категории - 66 рублей. За год они подешевели на 12,7 и 16,8 процента соответственно. В то же время в рознице их средняя цена составляет 113 рублей за 10 штук. Существенную часть яиц нынешняя розница закупает по долгосрочным контрактам, а вознаграждение сетям в цене продукта не учитывалось, уточнили, в свою очередь, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Ранее стало известно, что оптовые цены на яйца в ЕС выросли на 12 процентов до максимального с 2012 года уровня. Это произошло по причине вспышки птичьего гриппа и снижения производства, связанного с борьбой против изменения климата.