Трамп попросил Путина пощадить ВСУ

Президент США Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой пощадить окруженных Российской армией военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом политик рассказал в своей соцсети Truth Social.
«Тысячи украинских бойцов находятся в очень плохом и уязвимом положении в полном окружении росийских военных», — написал политик.
Трамп обратил внимание, что обратился к президенту России с «настоятельной просьбой пощадить их жизни».
«Это будет ужасная резня, такой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Господь!!!» — заключил он.
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