Трамп попросил Путина пощадить ВСУ

14.03.2025 | 16:53

Президент США Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой пощадить окруженных Российской армией военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом политик рассказал в своей соцсети Truth Social.

«Тысячи украинских бойцов находятся в очень плохом и уязвимом положении в полном окружении росийских военных», — написал политик.

Трамп обратил внимание, что обратился к президенту России с «настоятельной просьбой пощадить их жизни».

«Это будет ужасная резня, такой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Господь!!!» — заключил он.