Пенсии в России упали ниже трети от средней зарплаты

12.03.2025 | 16:46

К концу 2024 года средняя пенсия по старости в России составила 25 тысяч рублей и упала ниже трети от ежемесячной зарплаты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

В организации напомнили, что по итогам прошлого года средняя ежемесячная зарплата в стране составила примерно 86 тысяч рублей. Таким образом, при завершении трудовой деятельности пожилые люди получают в настоящее время только 29 процентов от среднего оклада, который могли бы получать в случае продолжения профессионального стажа.

Это соотношение в результате оказалось минимальным по крайней мере с 2017 года, когда соответствующий коэффициент находился на уровне в 36 процентов. Затем он постепенно снижался и по итогам 2023-го составил 30 процентов. За 12 месяцев показатель просел на процентный пункт, резюмировали в НАПФ.

Соотношение пенсий и утраченного заработка эксперты называют «коэффициентом замещения». Аналитики Международной организации труда (МОТ) рекомендуют держать его выше отметки в 40 процентов, пояснила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Во ВНИИ труда считают, что сравнивать размер пенсий со средним заработком не совсем корректно. Это обусловлено тем, что оклады в России, в отличие от соцвыплат, растут неравномерно. В свою очередь, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов придерживается противоположного мнения. Он заявил, что подобное сравнение не потеряло актуальности, так как отражает благосостояние пенсионеров в нынешних условиях.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал нынешний механизм индексации пенсий в стране главной причиной падения доходов пожилых россиян. Он напомнил, что текущие нормы законодательства предусматривают повышение социальных выплат с учетом инфляции за предыдущий год. В то же время потребительские цены растут на регулярной основе. Это в итоге приводит к падению благосостояния пенсионеров и «подъеданию» значительной части доходов.