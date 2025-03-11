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В стране и мире

«Эти голоса доводили восемь лет». Восьмиклассник устроил резню в российской школе и сбежал. Его нашли на опоре ЛЭП

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В Нижнем Новгороде восьмиклассник напал с ножом на одноклассников в школе. После нападения мальчик выбежал из класса и скрылся, его нашли на опоре ЛЭП.

Инцидент произошел на уроке русского языка в школе №117 в Сормовском районе города. 14-летний восьмиклассник Максим В. достал из рюкзака нож и ударил им двух ровесников. Школьников госпитализировали. Одного с ранением живота, другого - шеи. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Мальчик попытался спрятаться на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе. По данным издания Baza, школьник успел позвонить родным и сообщить, что напал на одноклассников. Он рассказал, что «эти голоса доводили его восемь лет и сегодня довели окончательно». Предварительно, он имел в виду одноклассников.

Максим задержан, его отвезли на допрос.

Школьника могли буллить другие ученики

Буллинг - предварительная причина случившегося. По словам одноклассников, подростки поссорились, после чего Максим ударил ножом в живот одного и второго — в шею. После этого учителя объявили эвакуацию через запасные выходы.

Как пишет «112», сверстники охарактеризовали мальчика как тихоню, с которым никто не общался. Максим мог сорваться из-за издевательств одноклассников.

Telegram-канал Shot уточняет, что одним из пострадавших, которого одноклассник ударил в шею, является Артем. Мальчик растет в благополучной семье, у него есть девушка, он увлекается компьютерными играми.

Подростки регулярно становятся жертвами буллинга

Ранее под Тайшетом Иркутской области подростки раздели догола мальчика с умственной отсталостью и жестоко избили. Свои действия российские школьники фиксировали на видео.

Знакомые семьи пострадавшего отметили, что несовершеннолетний неконфликтный, маленького роста. Из-за проблем со здоровьем он испытывает трудности с учебой. В школе над ним из-за этого издеваются, пояснили взрослые.

До этого в Воронеже школьника избили в туалете до потери сознания. В больнице у подростка выявили сотрясение мозга и травму челюсти, а также шатающийся зуб и искривленную носовую перегородку. Медики оценили состояние пациента как средней тяжести. Мать пострадавшего утверждала, что у сына продолжаются провалы в памяти.

Фото телеграм-канала Baza.

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Источник — lenta.ru
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