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В стране и мире

Извержение вулкана превратило мозг мужчины в стекло

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Ученые-археологи обнаружили, что мозг жителя Геркуланума превратился в стекло во время извержения Везувия. Исследование необычной находки опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

В 2020 году археологи нашли в развалинах Геркуланума - города, который наряду с Помпеями, был разрушен извержением вулкана примерно две тысячи лет назад - тело молодого мужчины. Они с удивлением обнаружили в его черепе фрагменты стекла. Уже тогда исследователи предполагали, что это мозг мужчины, но не могли понять, как именно он мог преобразоваться в стекло.

После пяти лет исследований они выдвинули предположение, что причиной стало облако пепла, температура которого достигала 510 градусов по Цельсию. Оно окутало мозг, а затем очень быстро остыло, превратив орган в стекло. Это единственный известный случай, когда ткани человека - или любой органический материал - естественным образом превратился в стекло. «Мы считаем, что очень специфические условия, которые мы реконструировали для витрификации [процесса превращения чего-либо в стекло] мозга, очень затрудняют обнаружение других подобных останков, хотя это и возможно», - сказал BBC News профессор Гвидо Джордано из Римского университета Тре.

В настоящее время ученые полагают, что облако горячего пепла поднялось с Везувия первым, и, вероятно, стало причиной большинства смертей. За ним последовал поток горячего газа и вулканического вещества, также известного как пирокластический поток. Он целиком накрыл Геркуланум.

Ранее сообщалось, что в Помпеях в закрытой комнате были обнаружены останки двух влюбленных и клад. Женщина сжимала в руках небольшой ящик с золотыми, серебряными и бронзовыми монетами, а также золотыми и жемчужными серьгами.

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Источник — lenta.ru
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