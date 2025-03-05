Россиянам разъяснили случаи выселения из-за долгов по ЖКУ

05.03.2025 | 13:33

Выселение за долги по коммуналке возможно лишь в крайнем случае. При каких обстоятельствах у должника могут конфисковать жилье, изданию РБК разъяснили эксперты.

Изъять квартиру при наличии задолженностей за коммунальные услуги могут, если другие способы взыскания недоступны. Чаще всего долги взыскивают за счет заработной платы. Если же такой возможности у приставов нет, то арест накладывается на жилье - и для этого достаточно иметь задолженность в размере 3 тысяч рублей, пояснил адвокат фирмы «Юков и партнеры» Илья Бахилин. Правда, на практике к таким мерам прибегают лишь при наличии крупных долгов на сотни тысяч рублей.

Однако наложить арест можно далеко не на все жилье, подчеркивает член Общественного совета при Минстрое России, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Ольга Сердюк. Под конфискацию не может попасть единственное и приватизированное жилье. Если квартира оформлена по договору соцнайма, то выселить жильцов могут при наличии задолженностей сроком более полугода.

Процедура изъятия проходит исключительно в судебном порядке. После вынесения судебного решения на квартиру накладывается арест, ее оценивают и затем выставляют на торги. Вырученные за продажу деньги идут на погашение задолженности, оставшиеся - возвращают бывшему собственнику.

Ранее сообщалось, что жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова задолжала 314 тысяч рублей за ЖКУ в квартире, расположенной в жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках. Сведения о неуплате знаменитость назвала ошибочными. Эксперты считают, что изъятие жилья Брухуновой не грозит. В ее случае скорее будут применены другие санкции: арест счетов, ограничение на выезд за границу или списание денежных средств с банковских карт.