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В стране и мире

Под Москвой девятиклассник пережил клиническую смерть после чистки клавиатуры

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В Подмосковье девятиклассник пережил клиническую смерть после того, как решил почистить клавиатуру. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

14-летний юноша вместе с товарищем очищали оборудование с помощью специального спрея. Когда жидкость закончилась, подростки взяли освежитель воздуха с ароматом морской волны.

Как утверждает друг, оба средства попали в легкие школьника. Он потерял сознание и перестал дышать. У несовершеннолетнего возникли судороги.

Приятель вызвал сотрудников скорой помощи. Старшеклассника успели госпитализировать и спасти.

Ранее сообщалось, что в Крыму шестеро детей попали в больницу с отравлением хлором. Медики оказали им всю необходимую помощь. Республиканская прокуратура начала проверку.

До этого в Минусинске шесть человек надышались хлором во время посещения сауны.

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Источник — lenta.ru
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