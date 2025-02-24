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В стране и мире

Проглоченный китом юноша рассказал о пережитых ощущениях

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У берегов Чили юношу проглотил и выплюнул кит. О пережитом опыте он рассказал The Guardian.

49-летний Делл Симанкас и его сын Адриан столкнулись со взрослым горбатым китом, когда сплавлялись на надувных лодках-пакрафтах в водах Магелланова пролива, у берегов чилийской Патагонии. 24-летний Адриан плыл впереди отца, когда на поверхность поднялся кит и проглотил его. Пугающий момент попал на видео. На какое-то время кит и юноша исчезли под водой, однако вскоре Адриан появился на поверхности, цепляясь за пакрафт. Животное выплюнуло его на глазах отца.

Адриан не пострадал, но сильно испугался. «Я увидел темно-синий и белый цвета, прежде чем почувствовал, как что-то скользкое коснулось моего лица. Я закрыл глаза, готовясь к удару, но он был мягким, как будто меня ударила волна», - рассказал юноша. После этого Адриан закрыл глаза и задержал дыхание. «Когда его пасть сомкнулась вокруг меня, я почувствовал, что попал в водоворот, лежу и кружусь», - добавил он. По словам Адриана, ничто не предвещало появление кита и до последнего момента он не подозревал, что прямо под ним находится огромное млекопитающее.

Комментируя случившееся, морской биолог Мария Хосе Перес Альварес отметила, что у горбатых китов маленький пищевод и они питаются мелкой добычей (мелкой рыбой, крилем), поэтому физически не могут съесть человека. Они также не могут укусить или поранить его пластинами-зубами, при помощи которых фильтруют и ловят пищу. Главная опасность кроется в размерах кита - он может нанести серьезную травму плавником или хвостом.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Юньнань огромный осетр напал на девушку из России. Он проглотил ее плавательные очки и зажим для носа и оставил на ее голове ссадины.

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Источник — lenta.ru
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