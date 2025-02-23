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В стране и мире

В России задумали вернуться к советскому самолету

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На фоне сложностей с разработкой легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» Минпромторг поручил Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) возобновить выпуск двигателя ТВД-10Б для советского самолета Ан-2 («кукурузник»), заменой которому и должна была стать новая модель. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Близкий к «Ростеху» (головная компания ОДК) источник подтвердил работу над двигателем. Другие собеседники сообщили, что на возобновление производства надо 1,8 миллиарда рублей. Официально в госкорпорации и компании ситуацию не комментируют.

ТВД-10Б разработан в Омске в 1965 году для установки на Ан-28 (развитие концепции самолета Ан-14, который должен был заменить Ан-2). Вернуться к нему задумали на фоне неготовности Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) выпустить самолет «Байкал» в ближайшие годы.

На смену этому двигателю должен были прийти ВК-800, но с ним также возникли проблемы. Сроки его поставок по-прежнему неизвестны. Глава СибНИА (действующий разработчик Ан-2) Владимир Барсук пояснил, что институт прорабатывает возможность установки ТВД-10Б на Ан-2. По его оценке, работа может занять полтора или два года.

Еще в сентябре Росавиации поручили сертифицировать до конца 2024 года Ан-2, а в первом квартале 2025-го - ТВС-2МС (модификация Ан-2 с американскими двигателями). Выполнить это поручение не удалось, Ан-2 до сих пор проходит сертификацию, причем только в сельскохозяйственной и транспортной версиях, а не в пассажирской.

Эксплуатанты самолета полагают, что завершение работ остановит пассажирские перевозки в труднодоступных районах, в том числе на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, потому что возить людей без сертификата будет нельзя. Впрочем, в Минтрансе считают, что Росавиация не пойдет на уступки компаниям, потому что отвечает не за коммерческую эффективность, а за безопасность. В таком случае, отмечали ранее эксперты, перевозки людей придется выполнять с помощью вертолетов, что в несколько раз дороже и потребует роста субсидий.

Осенью 2024 года на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин раскритиковал ответственных за создание «Байкала». Он потребовал ускорить процесс вывода его на рынок, а также сделать машину конкурентной по себестоимости.

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Источник — lenta.ru
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