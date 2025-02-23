Сетевое издание|18+|Воскресенье|23 фев 2025|14:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
-6oC
-5oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Россиянам напомнили о налоге на теплицы

Печать
Telegram

Налогом на имущество физических лиц облагаются хозпостройки (бани, сараи, теплицы), которые обладают признаками капитального строения и зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом россиянам напомнили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Постройка отвечает признакам капитального строения, когда она прочно связана с землей и ее перемещение без ущерба невозможно.

Хозпостройки, не относящиеся к недвижимости, не зарегистрированы в Росреестре и не облагаются налогом. Это, в том числе, не имеющие капитального фундамента теплицы, сборно-разборные хозблоки, бытовки, навесы и некапитальные временные строения.

Налог при этом не взимается, если постройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не превышает 50 квадратных метров. Такая льгота доступна только для одной хозпостройки. Важно, чтобы в ней не велась предпринимательская деятельность. Местные власти могут расширить условия применения налоговой льготы, добавили в налоговой службе.

Ранее юрист Таисия Вепренцева напомнила, что владельцам хозяйственных построек с фундаментом придется учитывать новый налог, который теперь распространяется на бани, теплицы, сараи и аналогичные капитальные сооружения, с 1 января 2025 года. Она отметила, что регистрация постройки в ЕГРН обязательна, а ее отсутствие не освобождает собственников от налоговых обязательств.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте