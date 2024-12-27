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В стране и мире

Курс доллара будут устанавливать по-новому: рубль уже ослаб

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В Банке России приняли решение изменить механизм установления официальных курсов валют к рублю, говорится в сообщении регулятора.

«С 27 декабря 2024 года будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов. Изменения предусмотрены Указанием Банка России № 6956-У», - сообщили в ЦБ.

Дополнительно документ предоставляет возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.

Для обеспечения прозрачности механизма расчета, в Указание включены описания всех способов установления официальных курсов, включая применяемые при этом формулы расчета.

Напомним, в соответствии с регламентом, после введения санкций в отношении Мосбиржи, устанавливать курс валют в России начал ЦБ.

Очередное нововведение Банка России сразу же отразилось на курсе доллара. На международном валютном рынке он вырос на 7% и превысил 106 рублей.

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