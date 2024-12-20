Совфед одобрил запрет покупки на маткапитал одного вида жилья

20.12.2024 | 15:43

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий покупать с помощью материнского капитала непригодное для проживания жилье. Об этом сообщает РБК.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2025 года. После этого семьям будет необходимо доказывать, что планируемый к приобретению объект подходит для жизни. Сделать это можно, предоставив соответствующее заключение. Отмечается, что недвижимость должна соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к жилому помещению.

Авторы закона утверждают, что ограничения стали необходимы из-за распространенности мошеннической схемы приобретения непригодного для жизни жилья.

Также фиксировалось множество случаев правонарушений при покупке таких объектов для обналичивания средств маткапитала.

Ранее сообщалось, что в России решили продлить программу материнского капитала до 2030 года включительно.