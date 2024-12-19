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В стране и мире

Владельцам домашних животных дали совет по украшению елки

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В квартире, где есть домашние питомцы, лучше установить искусственную елку. Таким советом с NEWS.ru поделился доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков.

Такая елка менее травматична для животных, объяснил он. Также важно ответственно подойти к выбору игрушек. Лучше отказаться от стеклянных и блестящих фигурок, заменив их на пластиковые, деревянные, бумажные, матерчатые или плетеные. Украшать елку фруктами и конфетами также не стоит. Подойдут только цитрусовые, потому что они отпугивают кошек и собак.

Перед установкой елки необходимо показать ее питомцу. Собаке нужно строго приказать, чтобы она не трогала ель, а кошка же ознакомится и сама потеряет интерес. Дерево лучше закрепить леской, проволокой или веревками, установив его вдали от штор, занавесок и полок - так кошка не сможет запрыгнуть на елку сверху.

Следует отказаться и от мишуры: питомец может проглотить ее и подавиться, повредив внутренние органы. Вместо мишуры Мануков посоветовал использовать бумажные или пластиковые гирлянды или искусственный снег. Не стоит использовать электрические гирлянды: животных может ударить током, если они любят грызть такие гирлянды.

К Новому году живые елки могут подорожать на 15-20 процентов, предупреждал ранее совладелец компании «Елки.биз» Владимир Борисов. Динамика затронет, как импортный, так и отечественный рынок праздничных деревьев.

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Источник — lenta.ru
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