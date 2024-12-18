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В стране и мире

Пассажиры сошедшего с рельсов поезда под Мурманском получат компенсации

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РЖД выплатит компенсации пассажирам поезда, сошедшего с рельсов под Мурманском. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

Люди, которые в результате аварии попали в больницы, получат по миллиону рублей. Для пострадавших, получивших медицинскую помощь на месте происшествия, предусмотрены выплаты по 500 тысяч.

Кроме того, РЖД заявила о готовности предоставить лечение пострадавшим в своих медучреждениях за счет компании.

«Всем пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов и начислят по 20 тысяч бонусных баллов», — сказано в публикации.

Поезд Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом вечером 18 декабря. По последним данным, пострадали 14 человек, в том числе подросток. При этом одного человека зажало внутри вагона, сейчас ведутся спасательные работы.

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Источник — lenta.ru
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