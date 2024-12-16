Россиянам назвали возможные причины уменьшения пенсии

16.12.2024 | 12:27

Неоплаченные налоги, алименты, штрафы или кредиты могут привести к уменьшению размера пенсий россиян. Эти и другие причины возможного сокращения выплат назвал News.ru юрист Илья Русяев.

По его словам, размер таких удержаний может колебаться в пределах 20-70 процентов в зависимости от характера долга.

Также значительно снижают размер пенсии невысокая зарплата, работа без официального оформления или недостаточный страховой стаж, объяснил эксперт.

Влиять на ее сокращение может и переезд из регионов с особыми льготами, например с Крайнего Севера, следует из комментария.

Еще одной распространенной причиной уменьшения пенсии ранее назвали обнаружение ошибки при ее исчислении. Причиной может стать ввод неправильных данных, связанных, например, с продолжительностью стажа, отмечал заслуженный юрист России Иван Соловьев, уточняя, что, поскольку вины самого пенсионера в таких случаях нет, возврата переплаты при этом не требуют.