Россиянам предсказали подорожание готовой еды

13.12.2024 | 11:58

В 2025 году россиян ждет неизбежное повышение цен на готовую еду. Об этом сообщили аналитики компании Dostaевский. Их процитировали «Известия».

В среднем по рынку цены вырастут на 10-15 процентов. Причины такой динамики - подорожание сырья и инфляция.

Кроме того, эксперты ждут снижения покупательной способности населения, и как следствие замедления роста рынков товаров повседневного спроса и доставки еды, которые прежде росли бурными темпами.

Аналитики предсказывают, что падение покупательной способности населения обернется ростом популярности пекарен, небольших кафе, предлагающих доступные цены и быстрое обслуживание.

Ранее появился прогноз, что инфляция на конец 2024 года может достичь 10-11 процентов. По другим данным, в ноябре инфляция выросла на 1,43 процента, что стало рекордом с 2002 года. В октябре рост цен показал почти двукратное ускорение.