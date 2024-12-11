Россиян предупредили о схемах мошенничества перед Новым годом

11.12.2024 | 11:57

Россиян предупредили об основных схемах, которые используют мошенники в сети перед Новым годом. Их описало МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В ведомстве рассказали, что злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, предлагающих товары по низким ценам по предоплате, которые удаляют вскоре после их создания. На то, что ресурс сделали злоумышленники, может указывать большое количество однотипных положительных отзывов, слишком низкие цены или большие скидки на продукты и отсутствие юридической информации о магазине.

В МВД также отметили, что в мессенджерах и социальных сетях мошенники предлагают участие в розыгрышах дорогих подарков и призов. При этом от пользователей требуется заполнить анкету с персональными данными и оплатить доставку приза или пошлину. Кроме того, злоумышленники нередко устраивают поддельные благотворительные сборы. При этом, подчеркнули в ведомстве, в подобных акциях нельзя найти информацию о благотворительной организации, которая их проводит.

Отмечается, что перед праздником злоумышленники размещают предложения организовать празднование Нового года по низким ценам или купить билеты на популярные праздничные мероприятия. Также мошенники публикуют объявления о продаже товаров для праздника на сайтах объявлений, при этом требуя полной предоплаты.

Наконец, мошенники подделывают уведомления от банка, в которых сообщается о списании денег за праздничные покупки. В них утверждается, что пользователю нужно подтвердить денежную операцию, назвав данные карты.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в МВД посоветовали использовать официальные ресурсы для покупки подарков, проверять рейтинг продавцов и отзывы, никому не сообщать данные банковской карты, а также не переводить средства незнакомцам. При подозрении на мошенничество специалисты призвали обращаться в полицию.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, использующих голос начальства. Эксперты призвали сохранять бдительность при подобном общении.