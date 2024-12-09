Жители Подмосковья поздравили яму

09.12.2024 | 13:46

Жители подмосковных Химок поздравили яму, которая почти два года находится у дома №3 на улице Машинцева. Об этом сообщает М1.ru в Telegram-канале.

Яме исполнилось 600 дней, поэтому на забор возле нее местные жители повеселили три желтых шара с цифрами. Забор украсили новогодней гирляндой.

Также у ямы оказался торт с зажженными свечами. Жители района исправно считают, сколько дней яма продолжает находиться на улице.

Ранее на заборе возле провала висела табличка с надписью «Нашей яме 590 дней».

Тем временем жители одного из подъездов «хрущевки» №28 на Севастопольском проспекте в районе Черемушки решили отметить праздник блевотины». Так владельцы квартир решили своеобразно обратить внимание на неубранный подъезд и общедомовую территорию.