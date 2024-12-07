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В стране и мире

Wildberries допустил снятие с продажи «освежителей для мозга»

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Компания Wildberries допустила снятие с продаж аромаингаляторов, ставших популярными среди детей. Об этом пишет РБК.

Речь идет об ингаляторах для носа, которые подростки окрестили как «освежители для мозга», с эфирными маслами.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев объяснил, что дети «скупают аромаингаляторы и кайфуют». Он обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить состав модного аксессуара.

Представитель Wildberries рассказал изданию, что площадка всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам.

Ранее аналитики Wildberries заметили новый тренд - квадроберов активно вытесняют лапкеры - любители игрушек «лапки-сквиш», чьи продажи бьют все рекорды. Эти мягкие, эластичные предметы стали настоящим хитом среди товаров для снятия стресса и расслабления.

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Источник — lenta.ru
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