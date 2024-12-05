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В стране и мире

Врач назвала достойный ежедневного употребления овощ

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Эндокринолог, диетолог Инна Мисникова рассказала, что капуста брокколи содержит множество полезных веществ. Свойства овоща врач раскрыла в Telegram-канале.

«Брокколи - овощ, который достоин быть на вашем столе каждый день (...). Секрет его полезных свойств кроется в антиоксидантах и противовоспалительных соединениях, которые укрепляют здоровье и защищают организм от различных заболеваний», - написала Мисникова.

По словам врача, брокколи содержит сульфорафан - вещество, которое уменьшает воспаления в организме, влияя на активность иммунных клеток, и защищает от рака. Кроме того, в этом виде капусты есть индол-3-карбинол - соединение, которое снижает риск некоторых видов онкологических заболеваний. Оно также помогает в профилактике ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных заболеваний и остеопороза.

Мисникова добавила, что брокколи богата мощным антиоксидантом кверцетином. «Этот флавоноид, содержащийся в брокколи, замедляет процессы старения и снижает риск развития старческого слабоумия», - объяснила эндокринолог.

Ранее Мисникова предупредила о вреде сладких газировок. По ее словам, при регулярном употреблении этих популярных безалкогольных напитков повышается риск переедания, развития ожирения, воспалительного и окислительного стресса, дисбактериоза кишечника, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

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Источник — lenta.ru
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