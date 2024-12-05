Кинолог раскрыл главные проблемы двух популярных пород собак

05.12.2024 | 13:04

Кинолог из Великобритании раскрыл главные проблемы двух популярных пород собак - такс и английских кокер-спаниелей. На пост специалиста в социальной сети обратило внимание издание The Sun.

Уилл Атертон много лет занимается тренировкой собак, а на его страницы соцсетях подписано более 900 тысяч человек. Мужчина заявил, что в последнее время таксы стали невероятно популярны в Великобритании, однако он все чаще сталкивается с тем, что у этой породы наблюдаются проблемы с поведением. Кинолог уверен, что примерно в половине случаев таксы могут плохо себя вести из-за недостатка правильного воспитания и дрессировки.

Атертон также назвал проблемной породой английских кокер-спаниелей. По словам специалиста, они слишком много лают и часто бывают гиперактивными. При этом эти собаки очень тревожные и часто трусливы из-за неправильного воспитания. Кинолог сказал, что эта охотничья порода требует серьезной дрессировки, о чем их хозяева часто забывают.

Многие подписчики согласились с Атертоном. В частности, они отметили, что таксы, несмотря на милый внешний вид, не являются «милыми комнатными собачками», как многие считают.

«Люди не изучают породу, а потом удивляются, как трудно этих собак дрессировать», - написал один комментатор.

Ранее кинолог из США назвал самые опасные для детей породы собак. На первое место в списке опасных для детей собак он поставил тибетских мастифов.