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В стране и мире

Развеян миф об экологичности искусственных новогодних елок

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Искусственная новогодняя елка, несмотря на возможность многоразового использования, считается самой опасной для планеты.

Миф об экологичности неживого праздничного дерева развеял председатель совета экоцентра «Дронт», эколог Асхат Каюмов в беседе с «Газетой.Ru».

«Экологичнее - никакая. Далее, по убывающей экологичности, - новогодний букет из еловых веток, заготовленных со срубленных при законной заготовке древесины деревьев. Затем - естественная елка со специальных плантаций или срубленная под руководством специалистов лесного хозяйства в лесном массиве. И уж в самом конце, самая неэкологичная - искусственная», - рассказал специалист.

Каюмов пояснил, что искусственные елки делают из пластика - их нельзя утилизировать естественным образом, поэтому чаще всего они годами гниют на свалках и отравляют окружающую среду.

«Такая елка будет медленно рассыпаться на микропластик, который уже стал серьезной общемировой проблемой», - заключил эколог.

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Источник — lenta.ru
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