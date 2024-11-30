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В стране и мире

Россиянам предсказали двузначную инфляцию

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Из-за ситуации с курсом рубля инфляция в России может дойти до двузначных показателей. Об этом заявил бывший руководитель Банка России Сергей Дубинин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он призвал не забывать, что рост цен на импортные товары - это один из факторов российской инфляции. С некоторым лагом это оборачивается подорожанием продовольствия. Кроме того, он напомнил об односторонних санкциях, касающихся поставок продовольствия из Европейского союза, которые когда-то были введены в качестве ответных.

«Все, что сейчас происходит, закладывает высокие показатели инфляции на следующие полугодия. Они будут двузначными», - сказал Дубинин.

Впрочем, по его мнению, о начале финансового кризиса в РФ пока говорить не приходится. Для таких прогнозов были бы основания в случае кризисного состояния финансовых институтов (разорения, закрытия, увольнения персонала, набеги вкладчиков, опустошающих свои счета). В настоящее время этого не наблюдается.

Ранее появился прогноз о том, что резкое снижение курса рубля и ускорившаяся инфляция могут заставить Банк России поднять ключевую ставку до 25 процентов уже в декабре.

По другим прогнозам, дальнейшая ситуация с курсом рубля будет зависеть от того, с какой скоростью страна адаптируется к новым санкциям.

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Источник — lenta.ru
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