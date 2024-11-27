Сетевое издание|18+|Среда|27 ноя 2024|15:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Важному для России водоему предрекли обмеление

Печать
Telegram

Уровень воды в Каспийском море понизился до минимальной отметки и может не восстановиться. Дальнейшее обмеление важному для России водоему предрекли опрошенные «Известиями» ученые.

Заместитель директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Петр Завьялов рассказал, что снижение среднего уровня Каспия наблюдается с 1990-х годов. Сейчас он достиг 28,7 метра - одного из самых маленьких показателей в истории наблюдений. Аналогичная ситуация была в 1977 году, но после объем воды в море повысился. Восстановится ли он сейчас, исследователи не могут точно спрогнозировать.

«Прогнозировать процессы в Каспийском море чрезвычайно сложно. Существует масса факторов, которые действующие модели учитывают. Кроме того, море поделено между пятью прибрежными странами на секторы, и существует проблема получения однородных, полученных по единообразным методикам данных», - пояснил Завьялов.

Если Каспий обмелеет ниже критической отметки, могут сократиться дельты впадающих в него рек - в том числе Волги и Урала. Тогда, по оценкам ученых, площади экосистем вокруг этих водоемов рискуют уменьшиться на 10 процентов. Помимо этого, появится угроза некоторым видам хозяйственной деятельности в стране.

Ранее врио директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Владимир Шевченко заявил, что сейчас предпосылок к исчезновению Каспийского моря нет. По прогнозам ученого, уровень воды там будет всегда то повышаться, то понижаться.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте