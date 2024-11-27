Важному для России водоему предрекли обмеление

27.11.2024 | 14:10

Уровень воды в Каспийском море понизился до минимальной отметки и может не восстановиться. Дальнейшее обмеление важному для России водоему предрекли опрошенные «Известиями» ученые.

Заместитель директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Петр Завьялов рассказал, что снижение среднего уровня Каспия наблюдается с 1990-х годов. Сейчас он достиг 28,7 метра - одного из самых маленьких показателей в истории наблюдений. Аналогичная ситуация была в 1977 году, но после объем воды в море повысился. Восстановится ли он сейчас, исследователи не могут точно спрогнозировать.

«Прогнозировать процессы в Каспийском море чрезвычайно сложно. Существует масса факторов, которые действующие модели учитывают. Кроме того, море поделено между пятью прибрежными странами на секторы, и существует проблема получения однородных, полученных по единообразным методикам данных», - пояснил Завьялов.

Если Каспий обмелеет ниже критической отметки, могут сократиться дельты впадающих в него рек - в том числе Волги и Урала. Тогда, по оценкам ученых, площади экосистем вокруг этих водоемов рискуют уменьшиться на 10 процентов. Помимо этого, появится угроза некоторым видам хозяйственной деятельности в стране.

Ранее врио директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Владимир Шевченко заявил, что сейчас предпосылок к исчезновению Каспийского моря нет. По прогнозам ученого, уровень воды там будет всегда то повышаться, то понижаться.