Сетевое издание|18+|Суббота|23 ноя 2024|13:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Раскрыты самые подорожавшие направления для поездок по России

Печать
Telegram

С 2022 по 2024 год стоимость авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург выросла в среднем более чем на 62 процента. Это и другие подорожавшие направления для поездок по России раскрыл сервис «Купибилет», данные есть у «Ленты.ру».

Согласно исследованию, средняя цена перелета из столицы в Петербург два года назад составляла 3,4 тысячи рублей, а сейчас она достигла 5,5 тысячи.

В числе других популярных городов, которые показали самую сильную динамику цен, - Минеральные Воды (плюс 58 процентов за два года, с 5 до 7,9 тысячи рублей). При этом билеты из Москвы в Сочи подорожали на 53 процента, с 5,9 до 9 тысяч рублей.

Стоимость перелетов в Калининград стала выше на 54 процента (с 4,8 до 7,2 тысячи рублей), а в Махачкалу - на 44 процента (с 5,3 до 7,6 тысячи). А поездки в Екатеринбург выросли в цене на 41 процент - с 5 до 7,1 тысячи рублей.

Ранее россиянам раскрыли самые дешевые направления для пляжного отдыха на Новый год. В их число вошли Грузия, Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте