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В стране и мире

Курс доллара поднялся выше 103 рублей

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В пятницу, 22 ноября, ослабление российской валюты продолжилось - курс доллара на форексе поднялся выше 103 рублей, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала американская валюта росла на 1,93 процента, до 103,25 рубля.

Накануне официальный курс доллара закрепился выше отметки в 100 рублей - Банк России оставил ее значение в трехзначном диапазоне третий день подряд, увеличив до 100,68 рубля.

Девальвация рубля с начала осени достигла почти 20 процентов, напоминает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. По его словам, ослаблению нацвалюты способствуют как рост доллара на глобальной валютной арене, так и усиление геополитической напряженности, ведущее к расширению риск-премии и повышению дисконта в российских финансовых активах, в то время как нормативы репатриации выручки снижены и сокращена ЦБ продажа валюты по бюджетному правилу.

Также аналитики в числе причин происходящего называли формирования дефицита валюты, происходящего в том числе на фоне сложностей с оплатой импорта.

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Источник — lenta.ru
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