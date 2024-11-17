Сетевое издание|18+|Понедельник|18 ноя 2024|06:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

В Telegram активизировались маскирующиеся под продавцов икры мошенники

Печать
Telegram

В сети активизировались мошенники, маскирующиеся под продавцов икры, рыбы и других морепродуктов. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что аферисты стали создавать каналы в Telegram под видом продавцов морепродуктов.

По данным канала, один из таких ресурсов носит название «Рыбка». В нем публикуются фотографии икры, рыбы, крабового мяса, а также видео с восторженными отзывами покупателей.

На сайте отзывов россияне сообщают, что злоумышленники просят перевести им предоплату за товар, который впоследствии не отправляют, а деньги остаются у мошенников. После повторного обращения по поводу отправки товара аферисты блокируют клиентов.

Ранее Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках, которые звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками ведомства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте