В Telegram активизировались маскирующиеся под продавцов икры мошенники

17.11.2024 | 13:48

В сети активизировались мошенники, маскирующиеся под продавцов икры, рыбы и других морепродуктов. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что аферисты стали создавать каналы в Telegram под видом продавцов морепродуктов.

По данным канала, один из таких ресурсов носит название «Рыбка». В нем публикуются фотографии икры, рыбы, крабового мяса, а также видео с восторженными отзывами покупателей.

На сайте отзывов россияне сообщают, что злоумышленники просят перевести им предоплату за товар, который впоследствии не отправляют, а деньги остаются у мошенников. После повторного обращения по поводу отправки товара аферисты блокируют клиентов.

Ранее Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках, которые звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками ведомства.