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В стране и мире

Российские учителя изготовили шапочки из фольги из-за пранка

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Учителя российских школ начали учить детей мастерить шапочки из фольги из-за шутки белорусского оппозиционного блогера. Фотографии опубликованы в группе МКОУ «Архангельская СОШ».

Как отметили в публикации школы, патриотический мастер-класс «Шлем Отечества» научил учащихся эффективно противостоять спутниковым и радиоэлектронным средствам НАТО с помощью подручных средств.

«Цель мастер-класса - укрепление патриотизма, повышение навыков работы с подручными материалами для изготовления примитивных средств защиты на фоне угрозы применения спутниковых и радиоэлектронных средств НАТО», - гласит подпись к посту.

Такие уроки было решено ввести после фейкового обращения к администрациям учебных заведений белорусского блогера Владислава Бохана. Соответствующий приказ он отправил в несколько школ от имени депутата партии «Единая Россия». Как объяснил свой пранк сам блогер, таким образом он показал, как россияне верят в теории заговора.

Ранее стало известно, что учеников одной из российских школ вывели на линейку с табличкой «1-й Z класс».

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Источник — lenta.ru
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