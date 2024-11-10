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В стране и мире

Назван способ идеально вымыть зеркало

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Идеально помыть зеркало и не оставить разводов поможет раствор с зеленым чаем. Рецепт средства дали эксперты портала «БелНовости».

Для приготовления раствора необходимо заварить чашку чая и добавить в нее чайную ложку соли. В получившейся жидкости смочить капроновые колготки.

Влажной тканью протереть зеркальную поверхность, а после убрать остатки средства мягкой сухой тряпкой.

Ранее домохозяйкам посоветовали использовать соль, чтобы ускорить сушку обуви.

После удаления влаги с внутренней поверхности ботинок в них рекомендуется поместить несколько кусков ткани или комков из газетной бумаги. Затем их следует извлечь и положить в обувь носки с разогретой солью.

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Источник — lenta.ru
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