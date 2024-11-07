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В стране и мире

Россиянам перечислили симптомы опасного вируса Коксаки

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Типичное проявление вируса Коксаки - это сыпь стоп, кистей и рта, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Симптомы заболевания врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Специалист объяснил, что Коксаки - это группа инфекций, группа вирусов.

«Проявления Коксаки могут быть трех типов, и они зависят от того, какой это вирус из этой группы, и от организма человека. Дело в том, Коксаки вирусы относятся к энтеровирусам, а значит, они могут вызывать желудочно-кишечные проявления, то есть это диарея, рвота, тошнота», - сообщил Крючков.

Наиболее типичным проявлением считается сыпь стоп, кистей и рта. Фактически проходит она за дней десять, как правило, на фоне высокой температуры, общей сильной слабости, недомоганий и так далее. Это отдельный характерный симптом, подчеркнул специалист.

Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за информации о распространении вируса Коксаки среди отдыхающих в Турции россиян. Прежде всего она действует для соотечественников, которые вернулись из популярной курортной республики, и тех, кто с ними контактировал.

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Источник — lenta.ru
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