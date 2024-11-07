Гараж чиновницы раздавил россиянку и ее шестилетнюю дочь

07.11.2024 | 13:21

На Чукотке гараж главы села Нунлигран Марины Тагратгыргиной раздавил россиянку и ее шестилетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, трагедия произошла во время посадки вертолета, летевшего из поселка Провидения в Нунлигран.

Ждавшие вертолета стояли за незакрепленной конструкцией, и одним из порывов ее подняло в воздух, после чего гараж чиновницы упал на женщину и ее дочь. Медики диагностировали у пострадавших множественные переломы и открытые черепно-мозговые травмы и в срочном порядке госпитализировали, но спасти не смогли.

Отмечается, что об опасном гараже было известно и ранее — конструкцию уже приподнимало порывами воздуха.

Ранее сообщалось, что чиновница из Свердловской области поссорилась с сожителем на почве ревности и ударила его ножом.