Водителей начнут чаще штрафовать на железнодорожных переездах

05.11.2024 | 14:50

Министерство транспорта собирается увеличить число требований для установки новых камер выписывания штрафов на железнодорожных переездах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

«Дополнительные камеры нужны для борьбы с ростом аварийности», - уточняют в министерстве. Камеры фото- и видеофиксации появятся на тех переездах, где за год произошла хотя бы одна авария с поездом.

Фиксирующими нарушения средствами также будут оборудованы железнодорожные переезды без дежурных и шлагбаумов.

Устанавливать оборудование будут железнодорожники, они также займутся его обслуживанием. Ожидается, что за шесть лет затраты на нововведение превысят 3 миллиарда рублей.

В настоящее время камеру на железнодорожных путях устанавливают, если на переезде в течение трех лет произошло более двух тяжелых ДТП.

Ранее россиян предупредили о штрафах за езду на грязных автомобилях. Таким нарушителям закона грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.