Сетевое издание|18+|Вторник|5 ноя 2024|11:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов двух регионов

Печать
Telegram

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Тамбовской и Ростовской областей. Указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Врио главы Ростовской области станет генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Он будет находиться на должности до момента избрания главы региона.

Еще одним указом Путина на пост врио губернатора Тамбовской области назначен ветеран специальной военной операции, депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. Он также будет находиться на должности до избрания главы региона.

Ранее о том, что Первышов является одним из кандидатов на должность главы Тамбовской области, рассказали два источника, близких к администрации президента.

4 ноября прежний губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о своей отставке. «Сегодня руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне», — отметил он.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте