Взрыв самогонного аппарата разрушил две квартиры в российском регионе

04.11.2024 | 11:27

В Вологде взорвался самогонный аппарат и разрушил две квартиры. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, ЧП произошло на втором этаже пятиэтажки. В результате взрыва произошло обрушение межквартирной перегородки, несущие конструкции уцелели.

Пострадали четыре человека, двоих госпитализировали. На месте работают 28 специалистов и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в поселке Красноярского края тушат пожар в храме на площади сто квадратных метров.

Видео из телеграм-канала МЧС России.