Названы способы снизить риск заражения инфекциями при занятиях в спортзале

02.11.2024 | 12:04

Соблюдение некоторых правил гигиены в спортивном зале поможет снизить риск заражения инфекциями во время занятий, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала способы, которые помогут избежать заболеваний.

«Спортивные залы являются благоприятной средой для распространения инфекций из-за высокой влажности, тепла и постоянного потока людей. Тренажеры в спортивных залах являются потенциальным источником передачи вирусов, бактерий и грибов. При контакте инфицированного человека с тренажерами на их поверхности могут оставаться патогенные микроорганизмы и далее передаваться другим посетителям спортивного зала», — отметила Мария Золотарева.

«Вирус гриппа может сохранять свою активность на поверхностях от двух до восьми часов, что делает его потенциально опасным в условиях спортивного зала. Вирус простого герпеса жизнеспособен при нормальной температуре около суток. И хотя чаще всего заражение герпесом происходит через контакт с кожей или слизистыми, вероятность инфицирования через поверхность исключать нельзя. Стафилококки и стрептококки достаточно устойчивы во внешней среде и могут сохраняться на поверхностях тренажеров в течение нескольких дней, а то и месяцев. Они способны передаваться через контакт с кожей и могут вызывать различные инфекции, в том числе такие тяжелые, как пневмония, остеомиелит и другие. Грибы, например, дерматофиты, могут вызывать микозы и другие кожные инфекции», — объяснила она.

Чтобы свести к минимуму риск заразиться инфекциями во время занятий спортом, стоит соблюдать несколько ключевых правил, отметила эксперт.

«Пот лучше вытирать бумажными одноразовыми полотенцами, либо личным полотенцем, которое нужно регулярно стирать. Регулярно мыть руки с мылом, и принимать душ после тренировки. Можно использовать антисептические средства для того, чтобы протирать поверхности тренажеров до и после использования. Не стоит ходить босиком, при себе всегда иметь сменную обувь, в том числе для душа», — рассказала Мария Золотарева.

«Кроме того, важно регулярно менять спортивную одежду и обувь, чтобы предотвратить размножение бактерий и грибов. Избегать посещения спортивного зала, если чувствуете себя нездоровым или имеются симптомы инфекционного заболевания», — заключила она.

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