Сетевое издание|18+|Суббота|2 ноя 2024|17:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Дачников призвали подготовить розы к зиме

Печать
Telegram

Перед наступлением зимы розы на дачном участке необходимо подготовить к предстоящим холодам. Сделать это садоводов призвала член клуба «Цветоводы Москвы», ведущая программы «Дом вверх дном» Татьяна Жашкова, передает Pravda.ru.

По ее словам, в первую очередь стоит обработать цветы от вредителей и болезней. Для этого необходимо нанести на них препарат с мылом в составе и дать высохнуть. Также следует обрезать невызревшие побеги — это те, у которых шип не ломается с хрустом, а сминается. Такие побеги погибнут зимой и станут рассадниками инфекций, болезней и гниения.

Жашкова уточнила, что в некоторых регионах, в том числе в Ростовской области, укрывать розы необязательно. Однако в Москве и Подмосковье укрытие необходимо.

Сделать это можно воздушно-сухим способом или лапником, однако эксперт советует выбрать первый вариант, чтобы сократить вред природе. Ведущая подчеркнула, что укрывать розы нужно обязательно в сухую погоду.

Ранее агроном Анастасия Коврижных призвала дачников завершить ряд дел на участке до прихода заморозков. По ее словам, это избавит от проблем в будущем.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте