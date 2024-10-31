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В стране и мире

В России курьер завел анкету клиентки на сайте эскортниц после отказа в свидании

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В Казани курьер завел фейковую анкету клиентки на сайте эскортниц после отказа в свидании. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка получила доставку от одного из маркетплейсов. Посылку привез курьер. Заказчица ему понравилась, и он начал регулярно ей писать с предложением пообщаться на нейтральной территории.

Горожанка отказала сотруднику и после короткой переписки отправила надоедливого поклонника в черный список. Последний разозлился и в отместку создал анкету девушки в сервисе для знакомств.

В описании он подчеркнул, что девушка готова оказывать интимные услуги за деньги. Когда сервис подтвердил регистрацию, отвергнутый анонимно отправил скриншот девушке с фразой «Жди заказов вечером».

Жительница Казани обратилась к адвокату. Вместе они составили заявление, в котором попросили разработчиков сервиса удалить анкету. Кроме того, клиентка намерена наказать курьера с помощью правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Москве 22-летний курьер-мигрант попытался изнасиловать девушку с инвалидностью при передаче заказа.

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Источник — lenta.ru
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